Последнее обновление: 08.12.2017 16:45

В Мексике предложили ввести импичмент для президента за коррупцию

Группа сенаторов от оппозиционной Партии национального действия (ПНД) Мексики представила инициативу, согласно которой глава государства может быть подвергнут импичменту за коррупцию и иные преступления во время своего срока и в течение трех лет после его окончания.

Сейчас статья 108 конституции Мексики указывает, что в отношении главы государства может быть начато уголовное расследование лишь в случае предательства Родины либо совершения им тяжких преступлений общей юрисдикции. Процедуры импичмента как таковой в основном законе нет.

"Нужно сделать так, чтобы президент отвечал за нарушения конституции, федеральных законов и был субъектом для импичмента", - отметили инициаторы данного предложения на пресс-конференции в Мехико. При этом возможность уголовного преследования также сохраняется.

Сенатор Хуан Ромеро Хикс обратил внимание на опыт иных стран, где такая возможность не только есть, но и успешно реализована.

"За гораздо меньшие по тяжести случаи уже слетели президент и вице-президент Гватемалы и президент Дилма Роуссефф в Бразилии", - напомнил парламентарий. В итоге сенаторы от ПНД внесли на рассмотрение сената соответствующие изменения в три статьи конституции.

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