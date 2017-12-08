Польша готова судиться с ЕС в деле по отказу на прием беженцев

Польша готова защищать свою позицию относительно отказа принимать беженцев в суде ЕС.

Таким образом в МИД Польши отреагировали на решение Еврокомиссии подать жалобу в суд ЕС на Польшу, Чехию и Венгрию за отказ принимать беженцев.

“В связи с сегодняшним решением Еврокомиссии о подаче в суд ЕС жалобы относительно Польши, Чехии и Венгрии из-за невыполнения этими странами решения от 2015 года об участии в процедуре обязательного распределения лиц, которые просят об убежище, польская сторона подчеркивает, что она готова к защите своей позиции перед судом ЕС”,- подчеркивает МИД РП.

Польское внешнеполитическое ведомство отмечает, что Варшава сотрудничала с Еврокомиссией на предыдущих этапах процедуры оценки этого нарушения и просила отказаться от дальнейшего рассмотрения данного дела.

“Поэтому мы с еще большим разочарованием воспринимаем решение Еврокомиссии по этому делу”,- подчеркивает МИД Польши.

Министерство отмечает, что позиция Варшавы остается неизменной: Польша не соглашается на предложенное два года назад решение Еврокомиссии.

“Вместе с тем призываем партнеров в ЕС, включая Еврокомиссию, сосредоточиться на эффективных средствах противодействия неконтролируемой миграции в Европу”, - говорится в заявлении МИД Польши.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил в четверг, что Брюссель направил в суд ЕС жалобу против Польши, Чехии и Венгрии за отказ принимать мигрантов с юга. Впрочем, Тиммерманс отметил, что эти три страны еще могут исправить ситуацию и проявить солидарность с Грецией и Италией, где в лагерях для беженцев находятся мигранты из Африки и Ближнего Востока.

Либеральное польское правительство Эвы Копач в сентябре 2015 года обязалось принять около 7-ми тысяч мигрантов с юга. После победы на выборах в ноябре того же года право-консервативной партии “Право и Справедливость” (PiS) вновь сформированный правительство Беаты Шидло отказалось выполнять решение предшественников, ссылаясь на соображения безопасности.