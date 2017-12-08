Последнее обновление: 08.12.2017 10:35

Wintershall и DEA объединятся в одну компанию

Немецкий концерн BASF и холдинг LetterOne, принадлежащий российскому бизнесмену Михаилу Фридману и зарегистрированный в Люксембурге, планируют объединить свои дочерние компании по производству нефти и газа - Wintershall и DEA (Deutsche Erdöl Aktiengesellschaft) в одно предприятие. Об этом сообщается в пресс-релизе Wintershall.

В документе говорится, что уже подписана соответствующая декларация о намерениях. В пресс-релизе также отмечается, что в результате слияния этих компаний в Европе может появиться один из крупнейших независимых производителей нефти и газа.

Новое совместное предприятие будет называться Wintershall DEA. На обеих компаниях со штаб-квартирами соответственно в Касселе и Гамбурге занято в общей сложности 3200 сотрудников. BASF и LetterOne планируют в среднесрочной перспективе вывести Wintershall DEA на биржу.

"С возможным объединением с DEA мы делаем ставку на дальнейший рост и суммирующий эффект взаимодействия. С более самостоятельными проектами, со стабильными и прочными партнерствами и еще более оптимизированным портфолио Wintershall DEA только усилит позиции на международном рынке", - уверен председатель правления Wintershall Марио Мерен.

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