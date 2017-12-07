Египет начал опытную эксплуатацию шельфового месторождения газа в Средиземном море

Египет в начале декабря начал опытную эксплуатацию шельфового газового месторождения Atoll в Средиземном море, сообщают арабские СМИ.

На рабочий режим добычи в объеме 300 млн куб. футов природного газа в сутки (ф/с, около 3 млрд куб. м газа в год) месторождение выйдет в течение третьей недели декабря текущего года, сообщил министр нефти Египта Тарик аль-Мулла.

BP является оператором разработки месторождения в рамках концессии North Damietta Offshore, которая на 100% принадлежит британской компании.

После открытия месторождения в 2015 году BP в середине 2016 года приняла решение ускорить его разработку, чтобы начать добычу, как планировалось, в первой половине 2018 года. Однако затем и эти сроки были приближены.

Добытый на месторождении газ, запасы которого оцениваются в 1,5 трлн куб. футов (42,5 млрд куб. м) и 31 млн баррелей конденсата, будет реализовываться на местном рынке.

Египет до конца декабря также ожидает пуска в строй месторождения Zohr (оператор - итальянский концерн Eni) в объеме около 350 тыс. куб. ф/с. К середине 2018 года добычу планируется нарастить до 1 млрд куб. ф/с.

Страна, которая в настоящее время вынуждена закупать СПГ для обеспечения топливом экономики и коммунального сектора, в 2019 году намерена полностью удовлетворить свои потребности в этом топливе за счет местной добычи.