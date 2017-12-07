Последнее обновление: 07.12.2017 17:53

Туристы могут управлять праздничной иллюминацией в Париже

Парижский бульвар Осман впервые за последние 20 лет возобновил традицию включения праздничной иллюминации в конце года.

Именно по этому случаю было решено предоставить жителям и гостям столицы Франции возможность самим создавать различные световые сочетания с помощью смартфона, говорится на официальной страничке организаторов.

Загрузив приложение PlayHaussmann, любой желающий сможет выбрать на определённом участке гирлянды цвета, эффекты и скорость их смены.

Воспользоваться этой занимательной рождественско-новогодней опцией можно до 7 января.

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