Туристы могут управлять праздничной иллюминацией в Париже

Парижский бульвар Осман впервые за последние 20 лет возобновил традицию включения праздничной иллюминации в конце года.

Именно по этому случаю было решено предоставить жителям и гостям столицы Франции возможность самим создавать различные световые сочетания с помощью смартфона, говорится на официальной страничке организаторов.

Загрузив приложение PlayHaussmann, любой желающий сможет выбрать на определённом участке гирлянды цвета, эффекты и скорость их смены.

Воспользоваться этой занимательной рождественско-новогодней опцией можно до 7 января.