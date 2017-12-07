Международная платежная система VISA приостановила обслуживание туркменских банков из-за долгов, сообщает туркменское Радио Свобода.

Как сообщают два источника, непосредственно информированные о ситуации, основным поводом для этого стала задолженность туркменских банков компании VISA, а также произвольные ограничения, вводимые финансовыми властями Туркменистана на пользование платежными картами.

Платежные карты VISA широко используются туркменистанцами, выезжающими за границу, а также семьями, чьи дети обучаются в вузах за пределами страны.

Ограничения по пластиковым картам VISA существуют уже давно и постоянно ужесточаются. А в последние несколько недель некоторые туркменские пользователи вообще не могут пользоваться платежной системой.

Ранее сообщалось, что туркменистанцы в Турции не могут производить оплату в торговых точках, а также обналичивать деньги в банкоматах. До этого, в начале прошлого месяца власти ввели дополнительные ограничения, позволяющие обналичивать только 50 долларов в день.

В одном из министерств Туркменистана отметили, что "международная платежная система VISA отказалась обслуживать любые карты, выданные банками Туркменистана".

По его словам, начиная с пятницы все расчеты по VISA были приостановлены до понедельника.

"Вопрос решается на самом верху, все расчеты заморожены, до понедельника что-то должны сделать, но не сделают, долг за расчетные операции 30 миллионов, это только за обслуживание переводов", - сообщил источник в министерстве.

Еще один источник, непосредственно информированный о ситуации, также подтвердил информацию о проблемах с международной платежной системой VISA в Туркменистане.

По его словам, кроме туркменского долга, представителей VISA раздражает то, что произвольные ограничения, вводимые туркменскими банками, наносят ущерб репутации платежной системы.

Международная платежная система VISA начала первые операции в Туркменистане в 1994 году. Тогда картама VISA могли пользоваться только иностранцы. Начина с 1998 года, Внешэкономбанк Туркменистана начал выдавать карты VISA местным клиентам.