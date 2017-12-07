Еврокомиссия подала иск в суд против Венгрии, Чехии и Польши

Европейская комиссия в четверг, 7 декабря, подала иск в суд Евросоюза против Венгрии, Чехии и Польши. Эти страны отказываются принимать беженцев, прибывших в Италию и Грецию, и тем самым не выполняют правила перераспределения, утвержденные ЕС в 2015 году.

Комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос подчеркнул, что он приложил все усилия, чтобы убедить Будапешт, Прагу и Варшаву изменить их позицию. "Я долго пытался убедить эти страны ЕС, чтобы они проявили хоть немного солидарности. Увы, но мне так и не удалось это сделать. К моему сожалению, приходится предпринять следующий шаг", - заявил Аврамопулос на заседании Еврокомиссии в Брюсселе.

Из-за недостаточного участия в перераспределении беженцев комиссия ЕС еще в июне начала штрафную процедуру в отношении Венгрии, Польши и Чехии. Поскольку эти меры не привели к желаемому результату, Еврокомиссии пришлось обратиться с жалобой в суд ЕС. Европейский суд вправе подвергнуть нарушителей денежным штрафам и обязать эти государства выполнить требования Брюсселя.

В 2015 году Брюссель утвердил правила перераспределения по европейским странам примерно 120 тысяч беженцев, прибывших в первую очередь из Сирии. Эти меры должны были разгрузить Грецию и Италию от потока беженцев, которые пересекали на лодках Средиземное море. Однако Чехия, Польша и Венгрия в нарушение своих юридических обязательств перед ЕС так и не предприняли необходимые шаги.