Последнее обновление: 07.12.2017 17:53

LEGO впервые выиграла суд у китайских компаний-имитаторов игрушек

Суд в Китае впервые запретил двум фирмам производить и продавать продукцию, напоминающую конструкторы датского производителя LEGO, сообщает компания на сайте.

"Иск был подан в отношении двух китайских компаний, которые производили и продавали продукцию, практически идентичную продукции LEGO. Решение вступило в силу в ноябре", - сообщает компания.

Сообщается, что фирма LEGO впервые подала и выиграла дело о недобросовестной конкуренции в Китае.

По данным компании, китайские фирмы продавали похожие на игрушки LEGO Friends наборы под брендом Bela.

Суд Шаньтоу также постановил, что китайские компании "должны прекратить копировать упаковку и логотип LEGO в будущем".

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование