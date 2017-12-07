Последнее обновление: 07.12.2017 17:53

Топ-менеджер Volkswagen получил 7 лет тюрьмы за роль в "дизельгейте"

Топ-менеджер Volkswagen, отвечавший за контроль вредных выбросов в автомобилях компании, был приговорён судом США к семи годам лишения свободы и оштрафован на $400.000 за роль в “дизельном скандале”, обошедшемся немецкому автоконцерну в $30 миллиардов.

Наказание для Оливера Шмидта стало максимальным по условиям соглашения, заключенного гражданином Германии со следствием, после того, как он признался в сговоре для введения США в заблуждение относительно эмиссионного скандала.

“Я убежден, что вы сыграли ключевую роль в мошеннической схеме, направленной против США, - сказал окружной судья Детройта Шон Кокс. - Вы увидели в этом возможность проявить себя и добиться карьерного роста в VW”.

Без договора со следствием Шмидту грозило бы до 169 лет заключения, но в настоящих условиях прокуроры были вынуждены отказаться от целого ряда обвинений и разрешить депортацию Шмидта, когда он выйдет на свободу.

blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование