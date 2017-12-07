Топ-менеджер Volkswagen получил 7 лет тюрьмы за роль в "дизельгейте"

Топ-менеджер Volkswagen, отвечавший за контроль вредных выбросов в автомобилях компании, был приговорён судом США к семи годам лишения свободы и оштрафован на $400.000 за роль в “дизельном скандале”, обошедшемся немецкому автоконцерну в $30 миллиардов.

Наказание для Оливера Шмидта стало максимальным по условиям соглашения, заключенного гражданином Германии со следствием, после того, как он признался в сговоре для введения США в заблуждение относительно эмиссионного скандала.

“Я убежден, что вы сыграли ключевую роль в мошеннической схеме, направленной против США, - сказал окружной судья Детройта Шон Кокс. - Вы увидели в этом возможность проявить себя и добиться карьерного роста в VW”.

Без договора со следствием Шмидту грозило бы до 169 лет заключения, но в настоящих условиях прокуроры были вынуждены отказаться от целого ряда обвинений и разрешить депортацию Шмидта, когда он выйдет на свободу.