Сочетание препаратов Roche удвоило шансы пациентов в борьбе с раком легких

Сочетание иммунотерапевтического препарата Tecentriq, разработанного Roche, и более старых препаратов компании удвоило среди пациентов с раком легких процент тех, чья болезнь не развивалась в течение года, что эксперты сочли беспрецедентным результатом.

По опубликованным в четверг данным, 37 процентов пациентов, которые принимали Tecentriq, Avastin и проходили химиотерапию, прожили год без развития болезни (показатель выживаемости без прогрессирования - progression-free survival, или PFS).

Для пациентов, принимавших только Avastin, доля составила 18 процентов.

Ноябрьское сообщение Roche о хороших результатах испытаний препарата Impower 150 для борьбы с раком легких привело к удорожанию акций компании и росту ее капитализации на $12 миллиардов.

Релиз, представленный в четверг на встрече Европейского медицинского онкологического общества в Женеве, вероятно, способствует дальнейшему росту интереса инвесторов к швейцарской компании, полагающих, что Roche наращивает преимущество перед конкурентами – Merck & Co и Bristol-Myers Squibb.

“Это очень и очень перспективно, - прокомментировал последние результаты испытаний препаратов Roche доктор Соланж Питерс, глава Медицинского онкологического центра в университете Лозанны (Швейцария). - Мы никогда ранее не наблюдали роста PFS вдвое на горизонте одного года для любых пациентов с любым видом лечения”.

Roche анонсировал намерения распространить результаты исследований.

Акции Roche, выросшие приблизительно на 5 процентов в этом году, к 13.06 МСК теряют около 0,12 процента.

Рак легких сегодня - самый крупный онкологический рынок: в 2017 году число пациентов, у которых будет диагностирована именно эта форма заболевания может составить порядка 220.000 человеке. Число смертей, связанных с заболеваниями, вызванными курением, может достичь 150.000.