Северная Корея считает неизбежной войну на Корейском полуострове из-за угроз США

Масштабные военные учения США и Южной Кореи, а также угрозы Вашингтона об упреждающем ударе по КНДР позволяют считать начало войны на Корейском полуострове “свершившимся фактом”, сообщило Министерство иностранных дел КНДР.

Представитель министерства также возложил вину на американских чиновников за “конфронтационное подстрекательство” и подталкивание полуострова к войне.

“Теперь остается спросить: когда начнется война?”,- говорится в заявлении представителя МИД, которое передало госинформагентство ЦТАК.

“Мы не желаем войны, но не будем от нее прятаться”,- говорится в заявлении.

Напряженность вокруг Корейского полуострова значительно выросла в последние несколько месяцев после ядерных и ракетных испытаний КНДР, проведенных невзирая на международное давление и резолюции Совбеза ООН.

Советник по нацбезопасности Белого дома Герберт Макмастер сказал в минувшие выходные, что вероятность войны с Северной Кореей “растет с каждым днем”.

В среду американский стратегический бомбардировщик B-1B присоединился к совместным учениям Южной Кореи и США, которые получили название “Бдительный ас” и продлятся до пятницы.

КНДР, которая регулярно угрожает Южной Корее, США и их союзникам, осудила учения.

“В то время, как США проводят крупнейшие в истории воздушные учения на Корейском полуострове, направленные против Корейской Народно-Демократической Республики, высокопоставленные американские политики вызывают тревогу, делая воинственные замечания один за другим”,- говорится в сообщении пресс-секретаря МИД.

Обострение напряженности совпало с редким визитом в изолированную страну заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтмана, который стал самым высокопоставленным чиновником ООН, посетившим Северную Корею с 2012 года.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Пак Мен Гук встретился с Фелтманом в Пхеньяне в среду и обсудил с ним двустороннее сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщило ЦТАК.