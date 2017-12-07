Европейский суд разрешил премиальным брендам блокировать продажи в ЕС через Amazon и eBay

Европейский суд (высшая судебная инстанция ЕС) поддержал люксовые бренды, разрешив им ограничивать онлайн-продажу товаров в Европейском союзе через такие платформы, как Amazon.com Inc. и eBay Inc.

Как говорится в решении суда, подобные действия не являются нарушением антимонопольного законодательства ЕС, если конечной целью является защита имиджа бренда и сохранения восприятия его продукции как предметов роскоши.

"Качество люксовых товаров является не просто результатом их материальных характеристик, но также притягательности и престижного имиджа, придающего им ореол роскоши, - отмечается в решении Европейского суда. - Этот ореол является важным аспектом таких товаров, позволяя потребителям отличать их от других аналогичных товаров".

Данное решение может повлиять на десятки антимонопольных разбирательств в Европе, связанных с тем, что производители пытаются ограничить распространение своих товаров, сообщает Financial Times.

Прецедентным стал спор американского производителя косметики и парфюмерии Coty Inc. и германского ритейлера Parfumerie Akzente GmbH, который продает продукцию Coty (в том числе марок Calvin Klein, Marc Jacobs и Chloe) через Amazon. Coty подала иск в германский суд, в котором утверждалось, что подобная практика запрещена условиями договора. Германские судьи передали дело по инстанции в Европейский суд.

Coty приветствовала решение суда, Parfumerie Akzente положительно оценила его, поскольку оно вносит ясность в отношения сторон. Вместе с тем представители лоббистских организаций, участниками которых являются Amazon и eBay, утверждают, что из-за такого подхода ситуация для потребителей ухудшится, а конкуренция в отрасли снизится, пишет The Wall Street Journal.

Между тем в США пока продолжает действовать правовая концепция первой продажи, которая ограничивает права производителей люксовых товаров после продажи продукции оптовым компаниям и реселлерам.

На европейские компании, включая конгломераты LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Kering Co. и Cie. Financiere Richemont SA, приходится 70% мировых продаж премиальных товаров. Такие компании открывают собственные онлайн-магазины или работают через специализированные интернет-платформы для премиальных брендов, включая Net-a-Porter.