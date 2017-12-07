МВФ и Всемирный Банк призвали Киев прекратить давление на антикоррупционные органы

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили обеспокоенность нападками на антикоррупционные органы Украины и призвали руководство страны не допустить разворота в борьбе с коррупцией и ускорить создание антикоррупционного суда.

“Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые способны отмотать назад прогресс, достигнутый ранее в создании независимых институтов по противодействию коррупции высокого уровня, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)”, - говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное производство против нескольких сотрудников НАБУ, назвав незаконными их действия “по провоцированию взятки” государственным чиновникам, а депутаты парламента подготовили законопроект с целью сузить независимость руководства НАБУ и заявили о намерении сместить руководство парламентского антикоррупционного комитета.

“Эти нападки ставят под угрозу способность новых антикоррупционных институтов бороться с коррупцией и возвращать украденные активы. Сверхважно, чтобы новые антикоррупционные органы имели законодательную базу и ресурсы для выполнения своего мандата”, - говорится в заявлении Всемирного банка.

По словам Лагард, борьба с коррупцией востребована украинским обществом и является решающим фактором в достижении сильного экономического роста. Ранее представитель МВФ сказал, что коррупция ежегодно съедает около двух процентов потенциального роста валового внутреннего продукта страны.

“Мы призываем украинскую власть и парламент стоять на страже независимости НАБУ и САП. Мы также призываем власти безотлагательно ускорить рассмотрение законодательства, которое сделает возможной практическую деятельность независимого антикоррупционного суда”, - заявила Лагард, слова которой процитированы в сообщении.

Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых условий выделения следующего транша в рамках $17,5-миллиардной программы МВФ.

Из-за промедления с выполнением этого обязательства, а также повышения до рыночного уровня тарифов на газ Украина получила в 2017 году только один транш на сумму $1 миллиарда вместо планировавшейся ранее ежеквартальной поддержки.

Накануне послы западных стран, а также Евросоюз призвали Украину прекратить давление на антикоррупционные институты, которые были созданы после революции и прихода к власти в Киеве проевропейского руководства в 2014 году.