Половина стран Совбеза ООН потребовала провести заседание по Иерусалиму

Решение президента США Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим не приняли ни европейские партнеры, ни арабские государства: восемь стран потребовали провести заседание Совета Безопасности ООН.

Всего в органе ООН 15 стран.

Запрос генсеку ООН о проведении заседания в пятницу, 8 декабря, подали Франция, Боливия, Египет, Италия, Сенегал, Швеция, Британия и Уругвай.

Генсек ООН Антониу Гуттериш также не подержал решение Трампа. «Я постоянно высказывался против любых односторонних мер, которые поставили бы под угрозу будущее мира для израильтян и палестинцев», - заявил Гуттериш.

С критикой выступил и президент Палестины Махмуд Аббас. Он назвал Иерусалим «вечной столицей Палестины», а решение Трампа сравнил с отказом США от статуса посредника в переговорах о мире между Израилем и Палестиной. Палестину поддержали другие арабские государства региона, а также Турция.

Премьер Британии Тереза Мэй публично заявила о несогласии с политикой США. По ее мнению, это не помогает мирному процессу. Не поддержали решение Вашингтона президент Франции и канцлер Германии.

В прошлом году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая подчеркивает, что организация не будет признавать итогов шестидневной войны 1967 года, в ходе которой Израиль аннексировал Восточный Иерусалим. Палестина считает, что эта часть города должна считаться столицей палестинского государства.

В среду, 6 декабря, Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля, а также перенести посольство из Тель-Авива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это историческим событием.