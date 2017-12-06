Ситуация в Йемене вышла на новый опасный уровень - ООН

Ситуация в Йемене ухудшается и становится все более неопределенной, особенно после убийства бывшего президента и обострения вооруженных столкновений в столице страны Сане. Об этом заявил специальный посланник генерального секретаря ООН в Йемене Исмаил Ульд Шейх Ахмед, призвав стороны йеменского конфликта срочно возобновить мирные переговоры, передает Центр новостей ООН.

"После убийства бывшего президента Али Абдаллы Салеха и ряда лидеров Всеобщего народного конгресса ситуация в Йемене вышла на новый опасный уровень", - заявил спецпосланник после закрытого брифинга в Совете безопасности ООН.

Он добавил, что последние события изменили «политическую динамику» в Йемене.

Заместитель генерального секретаря ООН, координатор чрезвычайной помощи Марк Локок, который также принимал участие в брифинге, напомнил журналистам, что Йемен находится на грани самого страшного голода в мире.

Так, отмечается, что сейчас 21 миллион человек, в том числе более 11 миллионов детей нуждаются в срочной гуманитарной помощи. 17 миллионов, а это треть всего населения страны, нуждаются в продовольствии. 8,5 миллиона из них уже практически голодают.

В стране разрушено или выведено из строя более половины медицинских учреждений.

В Сане и других частях страны последние несколько дней наблюдается активизация воздушного обстрела и наземных военных операций.

Только за одну ночь было нанесено 25 воздушных ударов по Республиканскому дворцу (бывший дворец имама), мостам и объектам гражданской инфраструктуры в столице Сане. Из-за обстрелов невозможна деятельность целого ряда гуманитарных учреждений системы ООН и Международного комитета Красного Креста.

После завершения брифинга председатель Совета безопасности ООН, постоянный представитель Японии при ООН Куро Бешо заявил, что «члены Совета безопасности серьезно обеспокоены резкой эскалацией насилия в Йемене».

В понедельник чиновники из партии экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (GPC) подтвердили, что бывший президент и лидер партии был убит за пределами Саны.

Позже президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади выступил с призывом к всеобщему восстанию против хуситов по всей стране.