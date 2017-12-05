Япония запустит фьючерсы на биткоин вслед за США

Японская биржа Tokyo Financial Exchange запустит фьючерсы на биткоин.

Как пишет Insider.Pro, вслед за аме­ри­кан­ски­ми пло­щад­ка­ми CBOE и CME Group о своих пла­нах по за­пус­ку фью­черсов на бит­ко­ин со­об­щи­ла Tokyo Financial Exchange.

Как по­яс­нил глава пло­щад­ки Сёдзо Ота, сна­ча­ла для этого по­тре­бу­ет­ся из­ме­нить япон­ское за­ко­но­да­тель­ство.

"Как толь­ко крип­то­ва­лю­ты будут ква­ли­фи­ци­ро­ва­ны в ка­че­стве фи­нан­со­вых про­дук­тов со­глас­но за­ко­ну о фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тах и бир­жах, мы раз­ме­стим фью­черсы в крат­чай­шие сроки", - отметил он.

"Для этого мы со­зда­дим ра­бо­чую груп­пу, ко­то­рая зай­мет­ся изу­че­ни­ем раз­лич­ных ас­пек­тов, вклю­чая те­ку­щий ста­тус бит­ко­и­на, его пер­спек­ти­вы и форму, в ко­то­рой он будет при­нят япон­ским об­ще­ством", - добавил глава.