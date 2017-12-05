Саудовская Аравия и Катар повысили цены продажи нефти

Крупнейшая мировая нефтяная компания Saudi Aramco повысила цены продажи на нефть с поставкой в январе для всех азиатских клиентов, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на различные информационные источники.

В январе цены для азиатских потребителей выросли в среднем на $0,4 за баррель арабской легкой нефти по сравнению с текущим месяцем, что на $1,65 больше барреля нефти эталонных сортов Султаната Оман и Абу-Даби.

Январское повышение - самая крупная ценовая прибавка с сентября 2014 года.

Катар со своей стороны также повысил ретроактивные цены продаж на оффшорную нефть в ноябре на $5,65 за баррель до $61,45.

Надбавка к бренчмарку Абу-Даби составила $0,63 за баррель, и это самое ощутимое прибавление с июня 2014 года.

Что касается добываемой на суше нефти, то ноябрьские ретроактивные цены были увеличены на $5,6 за баррель до $63, это выше цены предложения за баррель нефти Абу-Даби на $2,18.