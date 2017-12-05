Последнее обновление: 05.12.2017 13:07

ЕК планирует включить в "черный список" налоговых гаваней около 20 стран

Около 20 государств могут войти в "черный список" налоговых гаваней, который Совет министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза (Экофин) может согласовать на заседании во вторник, сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.

"Сегодня утром на повестке дня Совета — принятие первого европейского черного списка налоговых гаваней. Я надеюсь, что будет "черный список", который должен включать примерно двадцать стран, которые, несмотря на месяцы диалога (с Евросоюзом), не приняли на себя необходимых обязательств" по корректировке своих налоговых режимов", - сказал он журналистам по приезде на Экофин.

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