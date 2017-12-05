Fitch прогнозирует рост мировой экономики на 3,2% в этом году

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года.

Как отмечается в размещенном на официальном сайте Fitch сообщении, в 2017 году ожидается подъем глобального ВВП на 3,2% и в следующем году - на 3,3%. В начале октября агентство прогнозировало 3,1% и 3,2%, соответственно.

В странах с развитой экономикой финансовые условия остаются очень благоприятными, отмечает Fitch.

Темпы экономического подъема в США в следующем году должны ускориться: агентство улучшило прогноз с 2,1% до 2,3%.

Прогноз для еврозоны на 2018 год улучшен до 2,2% с 1,8%.

Прогноз для ВВП Великобритании повышен незначительно - до 1,6% в этом году и до 1,4% в следующем году.

Главный экономист Fitch Брайан Култон считает, что после 2018 года весьма вероятно ужесточение денежно-кредитной политики при умеренном экономическом росте.