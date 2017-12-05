Apple начнет выплачивать Ирландии 13 миллиардов евро долгов с конца марта

Правительство Ирландии заключило соглашение с компанией Apple по организации выплаты неуплаченных долгов в размере 13 миллиардов евро на депозитный счет, который начнет пополняться в конце марта 2018 года, сообщает издание Irish Times со ссылкой на министра финансов страны Паскаля Донохо.

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

По данным издания, Донохо в понедельник встретился в Брюсселе с еврокомиссаром по конкуренции Маргрет Вестагер, в ходе встречи они обсудили вопросы управления депозитным счетом. К концу января будет назначен управляющий счета и группа менеджеров по управлению операциями.

"Деньги от Apple начнут поступать на счет с первой четверти 2018 года, заявил министр", — пишет издание.

В конце августа 2016 года Европейская Комиссия (ЕК) по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. Теперь американская корпорация должна вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 год. Власти ЕС и Apple подали апелляцию на решение ЕК. Крайним сроком возмещения средств было 3 января. Впоследствии ЕК решила подать иск в Европейский суд в связи с тем, что правительство Ирландии до сих пор не смогло вернуть недоплаченные налоги от корпорации Apple. Правительство присоединилось к апелляции.