Курсы валют в банках Минска на 5 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 2,02 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,006 рубля и составил 2,024 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,394 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,403 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,43 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,44(вырос на 0,01 рубля).