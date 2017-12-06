Последнее обновление: 06.12.2017 18:00

Курсы валют в банках Минска на 6 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,022 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,027 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,001 рубля и составила 2,391 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,003 рубля и составила 2,4 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,45(вырос на 0,01 рубля).

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