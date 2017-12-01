Последнее обновление: 01.12.2017 15:00

Курсы валют в банках Минска на 1 декабря 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 2,012 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,003 рубля и составил 2,015 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,015 рубля и составила 2,393 рубля, минимальная продажа выросла на 0,011 рубля и составила 2,395 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,43 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,44(не изменился).

Далее по теме
Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Ноябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование