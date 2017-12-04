В Германии ведущие партии пообещали попытаться создать правительство

Лидеры немецких партий на встрече с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером 30 ноября пообещали попытаться создать работоспособное правительство, заявил глава баварского ХСС Хорст Зеехофер.

Во встрече с президентом 30 ноября участвовали лидеры христианских демократов (ХДС и ХСС) и социал-демократов. Речь шла о начале коалиционных переговоров, после того как провалились переговоры ХДС/ХСС с другими партиями.

"Мы обещали федеральному президенту в ходе последних переговоров с лидерами партий, что попытаемся создать работоспособное правительство. Это наш приоритет", - сказал Зеехофер журналистам в Мюнхене.

При этом он оговорился, что "сегодня ни один человек не может сказать, удастся ли это".