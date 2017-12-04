Последнее обновление: 04.12.2017 16:15

НАТО согласует новый пакет мер сотрудничества с ЕС, включая логистику

НАТО намерена принять новый пакет мер сотрудничества с Евросоюзом, главной составляющей которого станет передвижение сил и средств в Европе, а также борьба с терроризмом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Сотрудничество с ЕС станет первым вопросом в повестке дня заседания глав МИД стран НАТО, которая пройдет во вторник и в среду.

"На этой неделе мы ставим цель сделать новый шаг с (принятием) нового пакета мер. На сегодняшний день переговоры по этому пакету еще продолжаются, но я надеюсь, мы договоримся о расширении совместных действий с ЕС, в том числе о действиях в новых областях", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, "планируется сделать военную мобильность новым флагманом сотрудничества". "Наши солдаты и наше оборудование должны иметь возможность быстрее передвигаться, НАТО нужна поддержка национальных правительств и Евросоюза", - заявил генсек НАТО.

По его словам, планируется также "укрепить сотрудничество по противодействию террористическим угрозам".

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