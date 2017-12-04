Последнее обновление: 04.12.2017 16:15

Биткойн растет на новости, что регуляторы США одобрили фьючерсы на эту криптовалюту

Курс биткойна, на прошлой неделе преодолевший отметку в $11 000, продолжает обновлять исторические максимумы на новости, что регуляторы США одобрили начало торгов фьючерсами на эту криптовалюту.

Американские операторы бирж Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME) и CBOE Futures Exchange в пятницу получили разрешение Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) на запуск фьючерсов на биткойн.

При этом в заявлении комиссии указывается, что инвестором необходимо проявлять осторожность, совершая операции с биткойнами, из-за высокой волатильности курса и иных рисков.

Курс биткойна в ходе торгов в воскресенье поднимался до нового рекорда - $11 773, но затем опустился к закрытию торгов. По данным coindesk.com, стоимость криптовалюты на 8:55 мск составляла $11 459.

Стоимость биткойна выросла с начала года более чем на 1000%, капитализация рынка биткойнов составляет почти $193 млрд.

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