Электромобили Tesla лишены льготы в Германии из-за подлога

Компанию Tesla подозревают в том, что она обманным путем попала в программу премирования покупателей электромобилей в Германии.

Как сообщил еженедельник Auto Bild, Tesla снизила на 7000 евро стоимость базовой комплектации электромобиля Model S, чтобы соответствовать требованиям программы государственных субсидий. Согласно этой программе, покупателю машины на электротяге могут возместить часть ее стоимости - до 4000 евро. При этом одну половину суммы выплачивает государство, а другую - сам производитель. Однако для получения премии требуется, чтобы базовая модель в линейке стоила не более 60 тысяч евро за вычетом налогов.

После снижения цены базовая комплектация Tesla Model S 75D стала стоить около 58300 евро: в электромобиле не было камеры заднего вида, систем навигации и контроля полосы, а также парковочного радара. Теоретически покупатель мог приобрести их дополнительно за 13100 евро в "комфорт-пакете". Однако возможности отказаться от этой услуги у покупателей, как выяснил Auto Bild, не было. По его информации, сотрудник Tesla заявил анонимному клиенту, что приобрести Model S без дополнительного пакета нельзя.

Таким образом, условие для включения в программу премирования не было соблюдено. Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля ФРГ (Bafa) вычеркнуло Tesla из списка производителей, на электромобили которых выплачивается госсубсидия, сообщило в пятницу, 1 декабря, агентство Reuters.

Последствия такого решения могут затронуть и владельцев автомобилей Tesla, которые уже получили выплаты по программе премирования. По сообщению Bafa, деньги, возможно, придется вернуть. На данный момент выплачены 648 премий, что составляет примерно 2,6 млн евро.

В компании Tesla назвали все обвинения ложными, сообщает издание Focus Online. На запрос журналистов представители компании ответили, что любой житель Германии может купить Model S в базовой комплектации. "Любой покупатель может заказать электромобиль в интернете и выбрать при этом те опции, которые он пожелает. На странице заказа отчетливо видно, что Model S можно заказать и без "комфорт-пакета", - подчеркнули в Tesla. Кроме того, в компании обещали провести внутреннее расследование и при необходимости принять соответствующие меры.