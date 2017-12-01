Credit Suisse ожидает в 2018 году ускорения роста глобального ВВП

В следующем году рост глобального ВВП ускорится, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики центробанками что позволяет ожидать сохранения позитивной динамики на мировых фондовых рынках, прогнозируют аналитики швейцарского банка Credit Suisse.

Совокупный ВВП стран мира в 2018 году вырастет на 3,8%, ожидают эксперты. В 2017 году, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), темпы роста составят 3,6%.

В 2018 году средняя инфляция в мире составит 2,7%, а капиталовложения компаний вырастут после сдержанных показателей в последние годы.

Все это позволяет ожидать хорошей доходности от рисковых активов, хотя и не столь высокой, как в текущем году, который Credit Suisse характеризует как "исключительно позитивный" для инвесторов.

В США аналитики банка прогнозируют продолжение позитивной динамики за счет восстановления производительности труда, значительных инвестиций компаний в развитие бизнеса и положительного эффекта от готовящейся налоговой реформы. Американский ВВП, по прогнозам банка, вырастет в следующем году на 2,5%.

Экономика еврозоны, как ожидается, увеличится на 2%, однако Credit Suisse отмечает небольшие риски политического кризиса или резкого укрепления евро.

Основным драйвером роста мировой экономики останутся развивающиеся страны, с учетом ограниченных рисков ускорения инфляции и роста процентных ставок.

Среди развивающихся стран особое положение занимает Китай, доля которого в глобальном ВВП продолжает расти. С учетом того, что власти КНР по-прежнему предпринимают все усилия для поддержания стабильности в экономике, банк ожидает относительно безболезненного перехода на новую экономическую модель, ориентированную на внутреннее потребление. ВВП Китая, как ожидается, вырастет в 2018 году на 6,5%.

Тем не менее Credit Suisse отмечает долгосрочные риски, связанные с высоким уровнем корпоративной задолженности в Китае.

Говоря о различных классах активов, эксперты швейцарского банка выделяют акции как наиболее перспективные бумаги с точки зрения доходности в 2018 году. Акции компаний развивающихся стран могут принести инвесторам прибыль чуть более 10%, тогда как среди развитых экономик наибольшим потенциалом обладают бумаги Японии и Швейцарии.

В число перспективных секторов экономики аналитики включают здравоохранение, телекоммуникации, промышленное производство и финсектор. Также хорошие прогнозы они дают для акций компаний, работающих в сфере недвижимости в еврозоне.

На рынке бумаг с фиксированной доходностью Credit Suisse ожидает умеренного роста доходности облигаций большинства развитых стран и стабилизации показателя в США на уровне примерно 2,7%. Среди долговых бумаг emerging markets эксперты рекомендуют присмотреться к бондам в местных валютах.

Ужесточение ДКП в США может стабилизировать курс доллара, полагают аналитики, однако евро также способен укрепиться.

Наконец, уверенный рост мировой экономики, вероятно, продолжит оказывать поддержку спросу и ценам на сырьевые товары, при этом нефть будет торговаться в ограниченном ценовом диапазоне, считают аналитики Credit Suisse.