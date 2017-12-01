Китай предлагает создать в рамках ШОС лигу электронной торговли

Китай предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ассоциацию электронной торговли.

"Предлагаем придерживаться правила "от легкого к трудному" и принципа последовательности, уверенно содействовать либерализации и упрощению процедур торговли, ускорить согласование и подписание соглашения ШОС об упрощении процедур торговли", - сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе своего выступления на совете глав правительств ШОС.

Также, по его словам, необходимо "осуществлять обоснование зоны свободной торговли ШОС в пользу постепенного формирования институтов регионального экономического сотрудничества".

"Наши коллеги только что упомянули о цифровой экономике. Мы готовы вместе со всеми партнерами укреплять сотрудничество в этой области в интересах нахождения новых драйверов развития. Речь, прежде всего, идет об электронной торговле. Важно создать какую-ту лигу, ассоциацию электронной торговли, с тем чтобы получать дивиденды от торговли", - заявил Л.Кэцян.

Он также заявил о готовности подписать рамочное соглашение о торговле услугами.