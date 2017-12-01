Последнее обновление: 01.12.2017 15:00

Следующий саммит ОПЕК состоится в Вене 22 июня

Следующий саммит Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) состоится 22 июня 2018 года в Вене, следует из информации на сайте организации.

Это будет 174-ый саммит ОПЕК.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В четверг участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.

ОПЕК+ планируют в июне провести очередную министерскую встречу, она может быть использована для корректировки договоренностей, если этого потребует ситуация на рынке, сообщил в четверг министр энергетики России Александр Новак.

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