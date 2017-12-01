США выступили против признания Китая страной с рыночной экономикой

США официально сообщили Всемирной торговой организации (ВТО), что выступают против предоставления Китаю статуса страны с рыночной экономикой. Это позволит Вашингтону сохранить антидемпинговые пошлины на китайские товары.

Китай борется за право получить статус страны с рыночной экономикой, что приведет к резкому снижению антидемпинговых пошлин на китайскую продукцию. США и ЕС считают, что серьезное вмешательство властей Китая в экономику страны, в том числе предоставление масштабных субсидий, приводит к искажению цен внутри страны.

Победа Китая в споре в ВТО ослабит защитные барьеры многих стран против наводнения своих рынков дешевыми китайскими товарами, поставив под угрозу целый ряд западных отраслей промышленности.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в июне сообщил Конгрессу, что китайский вопрос - “самый серьезный для нас в ВТО на данный момент” и решение в пользу Пекина “станет катастрофическим для ВТО”.

Ситуация развивается на фоне усиления напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина. Администрация президента США Дональда Трампа готовит целый ряд потенциальных торговых мер против Китая, включая введение масштабных пошлин или квот на сталь и алюминий, а также расследования в отношении незаконного присвоения КНР прав интеллектуальной собственности.

В заявлении, направленном США в ВТО, также говорится, что к Китаю нужно относиться так же, как относились к социалистическим Польше, Румынии и Венгрии, когда эти страны в конце 1960-х и начале 1970-х годов присоединились к Генеральному соглашению по тарифам и торговле.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что эти государства впоследствии получили статус стран с рыночной экономикой на фоне сокращения государственных субсидий и влияния на цены.