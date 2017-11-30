Последнее обновление: 30.11.2017 18:15

Порошенко поручил украинским разведчикам перейти на стандарты НАТО

Президент Украины Петр Порошенко поручил Государственной службе разведки до конца декабря представить концепцию оптимизации работы ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Поручаю до конца декабря подать мне концепцию оптимизации службы внешней разведки Украины в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. Опыт по стандартам альянса у вас есть хороший. И требую имплементации его в нормативные документы", - заявил президент, выступая на торжествах, приуроченных к 26-й годовщине деятельности службы.

Порошенко отметил, что украинская разведка должна стать "полноценным участником европейского и евроатлантического разведывательного сообщества", проводить совместные операции с Евросоюзом и НАТО.

Президент также потребовал повышения эффективности работы службы.

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