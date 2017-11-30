Последнее обновление: 30.11.2017 18:15

В Венесуэле задержали бывшего министра нефти - СМИ

Управление военной контрразведки Венесуэлы задержало в среду утром бывшего министра нефтяной и горнорудной промышленности Нельсона Мартинеса и бывшего министра, экс-главу PDVSA Эулохио Дель Пино, сообщает телеканал NTN24.

Задержание связано с коррупционным скандалом в PDVSA.

Представители управления прибыли в здание западного отделения компании, в результате был задержан топ-менеджер Давид Каяма.

В воскресенье решением президента Венесуэлы Николаса Мадуро министр нефтяной промышленности Дель Пино и глава PDVSA Нельсон Мартинес были отправлены в отставку. Новым министром нефти страны и руководителем PDVSA был назначен Мануэль Кеведо.

До этого в 2017 году Мадуро производил рокировку Дель Пино и Мартинеса на постах глав PDVSA и энергетического министерства.

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