Уровень свободы прессы в мире - худший с начала века

Журналистам грозят государственная цензура, организованная преступность и коммерческое давление, вызванное ростом влияния интернета, а глобальная свобода СМИ за последнее десятилетие упала до самого низкого уровня. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад правозащитной организации Article 19.

"Глобальная свобода средств массовой информации находится на самом низком с начала века уровне", - говорится в сообщении.

Авторы исследования измеряли свободу выражения мнений в 172 странах мира в течение 2006-2016 гг. Их метрика базируется на 32 таких социальных и политических показателях, как предвзятость в СМИ и коррупция, цензура в интернете, доступ к правосудию, преследование журналистов, а также равенство социальных классов и гендерное равенство.

Так, наибольший спад свободы слова, по данным Article 19, в течение последнего десятилетия наблюдается в Турции. Однако согласно докладу, Бразилия, Бурунди, Египет, Польша, Венесуэла и Бангладеш также получили тревожный спад относительно разнообразия и независимости средств массовой информации.

"К сожалению, наши выводы свидетельствуют, что свобода выражения мнений и взглядов подвергается атаке как в демократических государствах, так и в авторитарных режимах", - отметил исполнительный директор Article 19 Томас Хьюз.

По его словам, журналистам грозят запугивание, преследование и даже убийства в некоторых частях мира. В частности в Мексике только в 2016 году произошло 426 нападений на журналистов и представителей СМИ. Кроме того, по данным исследования, в прошлом году в мире 259 журналистов были заключены и 79 убиты.

Акцентируя на положительных тенденциях, авторы исследования указывают на улучшение ситуации в Тунисе, Шри-Ланка и Непале. Также представители Article 19 высоко оценили принятие законов о свободе информации в 119 странах.