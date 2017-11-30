Последнее обновление: 30.11.2017 18:15

Во Франции во ввезенных из России грибах нашли радиоактивный цезий

В грибах, импортируемых Францией из России, обнаружены следы радиоактивного цезия. Об этом заявил на слушаниях во французском Сенате председатель Агентства ядерной безопасности (ASN) Пьер-Франк Чеве.

"Согласно последней информации, которой я располагаю, похоже, что следы цезия обнаружены в грибах, которые завезены из России", - заявил Чеве.

В этой связи во Франции усилили контроль за качеством продуктов питания, импортируемых из-за рубежа, сообщил глава ASN.

Чеве также подчеркнул, что радиоактивное загрязнение, вызванное выбросами радиоактивного рутения-106 (Ru-106) на территории России, не представляет угрозы для здоровья и безопасности граждан Франции.

По данным МАГАТЭ, в конце сентября - начале октября в ряде стран Европы обнаружили в атмосфере рутений-106. Немецкое ведомство по радиационной защите считает, что с высокой вероятностью источник выброса расположен на Южном Урале в РФ. Впоследствии в России признали "экстремальное" радиоактивное загрязнение на юге Урала.

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