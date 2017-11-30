Угроза новых санкций сделала знакомство с Путиным токсичным активом для ряда бизнесменов

Угроза введения новых санкций США сделала близость к президенту РФ Владимиру Путину токсичным активом для ряда богатейших людей России, говорят представители местной деловой элиты.

Reuters поговорил с двумя десятками человек в деловых и политических кругах, многие из которых сказали об атмосфере страха и беспокойства среди бизнесменов, которые боятся попасть в черный список США.

“Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину - поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно”, - сказал высокопоставленный источник в крупной российской компании.

“Тактика американцев понятна. Нужно всячески делать больно тем, кто поддерживает Путина. И юрлицам, и физлицам. Чтобы они в конце концов сказали – ну сколько можно... Тем более, перед выборами”, - добавил он.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа закон о расширении санкций обязывает американскую администрацию представить в конце января в Конгресс доклад о наиболее важных политических деятелях и бизнесменах, приближенных к руководству России.

В докладе также должен быть оценен их чистый капитал, источники дохода и бизнес-связи за пределами России.

Юристы, знакомые с санкциями, говорят, что сам доклад не будет иметь юридической силы, а включение в него не означает автоматическое применение санкций. Однако закон, подписанный Трампом, в целом повышает риски для компаний, ведущих бизнес с организациями, попавшими под санкции.

“Закон очень плохой, очень широкий и очень рыхлый, его применение может иметь любые последствия”, - сказал глава второго по величине российского госбанка ВТБ Андрей Костин на этой неделе.

МЕНЬШЕ МЕЛЬКАТЬ

Источник в окружении крупного бизнесмена, входящего в топ-100 списка самых богатых россиян по версии журнала Forbes, говорит, что его босс решил ограничить свое присутствие на публичных мероприятиях, в которых принимает участие Путин, чтобы не привлекать внимание американских чиновников.

“Он просто старается поменьше мелькать рядом с Путиным в последнее время – заседания, встречи, совещания”, - сказал источник на условиях анонимности.

“Неясно, по какому принципу могут быть санкции. Есть ощущение, что попасть может любой”.

Источник в европейском банке, который работает в России, сказал, что западные банки начали проводить дополнительные проверки людей, связанных с президентом РФ, которые потенциально могут быть мишенями новых санкций.

“Сначала была паника. Потому что если в список занесут – это арест счетов, недвижимости. Потом паника немного притихла, стали думать головой”, - говорит источник в крупной российской компании.

“Некоторые крупные бизнесмены выбирают сейчас как лучшую стратегию - сидеть тихо. Некоторые пытаются поправить репутацию, участвуя в крупных социальных проектах на Западе”, - сказал источник в окружении одного из российских миллиардеров.

НАПРЯЖЕНИЕ

Запад впервые ввел против России санкции в 2014 году за аннексию Крыма и причастность к конфликту на востоке Украины, которую Москва отрицает. С тех пор списки несколько раз расширялись. Обвинения России в хакерских атаках и пропагандистских кампаниях с целью повлиять на ход президентских выборов в США еще больше осложнили отношения Москвы и Запада.

Некоторые предприниматели, которых причисляют к ближнему кругу Путина, находятся под санкциями с 2014 года. В их числе нефтяной магнат Геннадий Тимченко, глава Роснефти Игорь Сечин, руководитель Ростеха Сергей Чемезов, бизнесмены Борис и Аркадий Ротенберги, глава банка Россия Юрий Ковальчук.

Новые санкции могут распространиться и на тех, кого не принято считать “друзьями” Путина.

“Никто пока не знает, что будет. Но все боятся за себя, боятся персональных санкций. Потому что - а вдруг под санкции попадет вообще весь российский истеблишмент? Неизвестно, поэтому все боятся”, - сказал источник, близкий к еще одному российскому бизнесмену из списка Forbes.

Бизнесмен из числа 100 богатейших людей России сказал, что не может добиться ясности от своих контактов в политических кругах по поводу угрозы санкций. На вопрос, как можно защититься, он сказал: “Никак. Уехать”.

Бизнесмен высказал разочарование российскими властями.

“Руководство (страны) не верит, что санкции будут по жесткому сценарию. Они все живут в параллельной реальности. Никто не хочет слушать бизнес”, - сказал бизнесмен на условиях сохранения анонимности.

По мнению источника, близкого к Кремлю и правительству, подобные настроения могут усилиться, если санкции ударят по еще большему числу российских олигархов.

Этот источник считает, что США пытаются настроить нынешних союзников Путина против него в преддверии президентских выборов, запланированных на март 2018 года.

“Если сейчас все страшилки воплотят в жизнь, и в отношении других тоже, то это создаст сильное напряжение и недовольство бизнес-элиты”, - сказал источник.

Получить комментарий Кремля пока не удалось.

Путин еще не говорил о намерении баллотироваться на четвертый срок во главе государства, но опросы показывают, что он с легкостью победит, если решит участвовать.