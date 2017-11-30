Иностранцы начали распродавать коммерческую недвижимость в России

Зарубежные инвесторы уходят с рынка коммерческой недвижимости России на фоне кризиса в экономике, падения доходов населения и сокращения розничных продаж, от которых страдают ритейлеры и крупные торговые центры.

Предварительные итоги 2017 года показывают, что иностранцы стали чистыми продавцами объектов в России впервые за 4 года, следует из данных международной консалтинговой компании Knight Frank. К ноябрю они вывели из страны более 1 млрд долларов, пишет finanz.ru.

"На текущий момент иностранные инвесторы завершают сделки по продаже в России коммерческой недвижимости на общую сумму 1,54 млрд долларов, при этом вложили они в три раза меньше - 502 млн", - сообщает Knight Frank.

В 2014 году иностранцы вложили 1,35 млрд долларов, а продали активы на сумму 627 млн. В 2015 году, соответственно, - 540 млн и 126,5 млн, а в 2016 году - 466 млн и 42,2 млн долларов.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что ряд иностранных инвесторов реализует свои планы по выходу из России, озвученные еще несколько лет назад, говорит директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алана Балоева.

Покидают страну крупные компании со значительными портфелями вложений, отмечает она. Это, в частности, австрийская Immofinanz, которой принадлежат торговые центры в Москве совокупной площадью 278,5 тысяч кв. м., финская EPI Russia I Ky, объекты которой суммарно насчитывают 120 тыс кв. м. Это бизнес центры и логопарк в Санкт-Петербурге.

Другой "знаковой сделкой" стал полный уход с российского рынка немецкого инвестфонда Heitman, который сейчас реализует офисную башню в МФК "Метрополис" стоимостью 130 млн долларов, отмечает Knight Frank.

В числе иностранных покупателей остается и остается складской девелопер Raven Russia, который приобрел в 2017 году часть логопарка "Север". Также в 2017 году свою первую инвестицию на российском рынке совершил азиатский инвестор Fosun Group, который приобрел бизнес-центр «Военторг» у олигарха Дмитрия Рыболовлева.

Общий объем инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости по итогам года составит около 4 млрд долларов. Это не 7% меньше, чем в прошлом году.