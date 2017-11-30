Последнее обновление: 30.11.2017 14:55

В России запретили BlaBlaCar

Тимашевский районный суд Краснодарского края по иску прокуратуры наложил запрет на распространение сведений о совместных поездках на автомобилях через сервис BlaBlaCar.

Как пишет газета "Коммерсант", о решение еще не вступило в силу, но если это произойдет, Роскомнадзор должен будет заблокировать доступ к сайту сервиса.

Основанием для запрета прокуратура назвала тот факт, что пользователи BlaBlaCar осуществляют "перевозки пассажиров и багажа легковым автомобилем (такси) на коммерческой основе", не имея при этом соответствующего разрешения.

Компания BlaBlaCar была основана в 2006 году в Париже, услугами сервиса пользуются 50 млн клиентов в 22 странах, в России сервис существует с февраля 2014 года. С жалобами на деятельность сервиса в прокуратуру обратилась ассоциация «Региональный автотранспортный союз (РАС)», которая сочла, что он способствует организации регулярных нелегальных коммерческих перевозок.

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