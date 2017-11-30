Последнее обновление: 30.11.2017 14:55

В Аргентине 48 бывших военных приговорены к тюремным срокам

В рамках крупнейшего в истории Аргентины процесса 48 бывших военных, ранее обвиненных в нарушениях прав человека, были приговорены к длительным тюремным заключениям. 29 из них получили пожизненные сроки, 19 других сядут в тюрьму на сроки от 8 до 25 лет.

ак сообщает пресс-служба суда Буэнос-Айреса, осужденные были признаны виновными в похищениях людей и пытках, а также, в большинстве случаев, в убийствах.

Всего бывшим военнослужащим вменяется в вину убийство 789 человек в период с 1976 по 1983 годы, во времена гражданско-военной диктатуры в Аргентине. Еще 6 человек были оправданы, в их числе - бывший министр финансов времен диктатуры Хуан Алеманн. Десять осужденных помимо этого были ранее приговорены к тюремным срокам по другим делам, также связанным с нарушениями прав человека.

Процесс, длившийся пять лет, был посвящен преступлениям в Школе механиков ВМС Аргентины, которая также служила крупнейшим концлагерем времен диктатуры. В ее стенах были убиты свыше 4000 человек.

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