США нарастили экспорт оружия на 25% в 2017 году

Соединенные Штаты продали другим странам оружия в 2017 финансовом году (завершившемся 30 сентября) на $41,9 млрд. Об этом сообщает управление Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

$6 млрд из этой суммы приходятся на программу оказания финансовой военной помощи иностранным государствам, в рамках которой Вашингтон предоставляет другим странам гранты и кредиты на покупку вооружения, произведенного в США. Штаты получили еще $3,87 млрд дохода напрямую через Министерство обороны. От продажи вооружения странам-партнерам в рамках программы Foreign Military Financing американцы выручили $32,02 млрд.

Экспорт оружия США увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году то же управление отчиталось о $33,6 млрд дохода.

В управлении по оборонному сотрудничеству подчеркнули, что рост продаж «не удивителен», поскольку в мире «остается высокий спрос» на американскую военную продукцию и услуги.

«Мы поставляем нашим партнерам не только самые эффективные оборонные системы, но и обеспечиваем так называемый «полный пакет», включающий в себя обучение [военных] и техническое обслуживание для поддержки полного спектра возможностей наших партнеров», — пояснил глава управления, генерал-лейтенант Чарльз Хупер.

​Хупер добавил, что в 2018 году эти показатели могут возрасти за счет соглашений о поставке вооружений Саудовской Аравии.

В начале октября Госдеп одобрил поставку противоракетных установок THAAD Саудовской Аравии на сумму $15 млрд. В рамках контракта саудиты получат от Вашингтона 44 пусковые установки THAAD, 360 ракет-перехватчиков противоракетной системы, оборудование для связи и прочее. Кроме того, США взяли на себя обязательства по обучению военного персонала Саудовской Аравии.