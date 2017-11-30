Последнее обновление: 30.11.2017 14:55

В Турции 28 военнослужащих приговорили к пожизненному заключению

Суд в Турции в среду, 29 ноября, приговорил к пожизненному лишению свободы 28 военнослужащих, которые участвовали в попытке путча 15 июля 2016 года. Всем им было предъявлено обвинение в "посягательстве на конституцию" страны, сообщает агентство Dogan.

В ночь на 15 июля в Стамбуле группа турецких военных попыталась свергнуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В столкновениях путчистов с подразделениями, верными главе государства, и сторонниками Эрдогана из числа мирных жителей были убиты 249 человек. Попытка переворота провалилась.

За прошедшее время в стране были арестованы свыше 50 тысяч человек, и аресты продолжаются. Ранее в тот же день турецкие власти выдали ордера на задержание еще 333 военнослужащих.

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