Индия больше не хочет российский газ в прежних объемах, требует снизить цену

Переговоры "Газпрома" о поставках сжиженного газа в Индию зашли в тупик, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на близкие к газовой монополии источники.

Индийская Gail - крупнейший покупатель СПГ у "Газпрома" - заявила о неготовности принять весь газ по контракту, заключенному в 2014 году. Он предусматривали поставку 2,5 млн тонн СПГ в год с возможностью увеличения до 3,5 млн тонн.

Компания требует пересмотра ключевых условий сделки: объем поставок, которые должны начаться в 2018 году, как считает Gail, нужно сократить, а цену на газ - снизить.

"Газпром" противится: холдинг направил в Индию уведомление о начале отгрузки в апреле 2018 года, а это означает, что он решил настаивать на своем и не пересматривать условия, рассказали источники "Ъ".

Контракт с Gail - самый крупный в СПГ-портфеле "Газпрома". Исходно планировалось, что газ пойдет со Штокмановского месторождения, но проект был заморожен. Тогда "Газпром" заключил контракт с "Ямал СПГ" НОВАТЭКа, газ которого решил перепродавать в Индию.

Но спрос в стране оказался меньше расчетов (во многом из-за задержек со строительством внутренних газопроводов), и в этом году Gail же приходилось перепродавать СПГ, полученный по долгосрочным контрактам. СПГ-контракты традиционно содержат жесткое условие take-or-pay (не менее 85%), и Gail грозят убытки, так как при перепродаже на споте она, скорее всего, получит цену ниже.

"Газпром" же также не хочет оставаться с газом, продать его на азиатском рынке, который затоварен и законтрактован на годы вперед, будет сложно.

Пересмотреть договор с "Ямал СПГ" также нельзя: газ проекта "Газпром" согласился покупать в течение 20 лет, а эта сделка - базовая для проектного финансирования завода по сжижению.

Скорее всего, выход из тупика придется искать на политическом уровне, говорит глава направления СПГ в ICIS Heren Роман Казьмин: "Газпрому" придется пойти на компромисс, учитывая его надежды выйти на индийский рынок вслед за китайским.