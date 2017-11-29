В России грозят миллионными штрафами СМИ-иноагентам

В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий административный штраф до пяти миллионов рублей за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента. Соответствующая инициатива размещена в среду, 29 ноября, в базе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

Согласно проекту закона, такое нарушение, совершенное в первый раз, влечет административные штрафы от 10 до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение предусматривает штрафы от 50 тысяч рублей до миллиона. Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, попавшего в списки иноагентов, будет караться наложением административного штрафа на граждан в размере 100 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Должностные лица в этом случае заплатят 200 тысяч рублей, а юридические - 5 миллионов. Под "грубым" понимается нарушение, совершенное более двух раз в течение года самим СМИ-иноагентом или его представителями.

25 ноября Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам. Этот закон вызвал резкую критику на Западе, где считают, что он нарушает права человека и угрожает свободе прессы.