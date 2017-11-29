НАТО видит все более серьезную угрозу со стороны России и Китая, предупреждает о риске войны

Растущая военная мощь Китая и возрождающаяся Россия будут создавать все более серьезные проблемы для трансатлантического альянса в ближайшие годы, и меры НАТО для укрепления своего потенциала могут спровоцировать новую гонку вооружений, схожую с холодной войной, говорится в докладе НАТО.

В докладе, публикуемом раз в четыре года, определены 20 глобальных тенденций, которые, вероятно, будут оказывать влияние на альянс до 2035 года, начиная от развития искусственного интеллекта и ускорения технологического прогресса до изменения климата и роста неравенства.

Верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО генерал Дени Мерсье сказал, что последний доклад свидетельствует о более высоком риске крупной межгосударственной войны по сравнению с данными 2013 года.

“Мы видим, что риск крупного межгосударственного конфликта существенно возрос”, - сказал Мерсье в интервью Reuters в рамках проходящей в Берлине конференции по безопасности.

Его командование весной обнародует дополнительный доклад с изложением того, какие меры следует принять НАТО в ответ на эти тенденции. Оба документа лягут в основу политического руководства НАТО на 2019 год.

“Глобальная осведомленность сейчас более необходима, чем прежде. Мы должны быть готовы к любого рода сценариям”, - сказал Мерсье, отметив, что глобализация означает, что НАТО следует учитывать факторы за пределами своего региона, включая расширение военного присутствия Китая и Индии.

Легкий доступ к технологиям и глобальный характер киберпространства облегчают расширение террористических сетей, бросая вызов нынешней практической монополии государственных субъектов на высокотехнологичное оружие, говорится в докладе.

Экологические факторы также будут играть более значительную роль - начиная от большего числа стихийных бедствий до увеличения открытий в Арктике, согласно документу, наряду с ростом мирового долга и подрывом доверия к финансовым институтам.

Как следует из доклада, расходы на обороны начали расти после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году и, исходя из прогнозов, продолжат увеличиваться до 2045 года.

Однако увеличение расходов “может создать дилемму в области безопасности и привести к гонке вооружений, как это было во времена холодной войны”, говорится в докладе.

По словам Мерсье, НАТО уже работает над тем, чтобы расширить свои возможности в киберпространстве и обеспечить защиту каждой системы и сети вооружений от кибератак.

“В составе НАТО мы находимся под постоянной угрозой нападения в киберпространстве”, - сказал он, добавив, что пока альянс “весьма хорошо” справляется с защитой от кибератак, но ему следует сохранять бдительность.