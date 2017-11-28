Назарбаев 29 ноября прилетит в Минск на переговоры с Лукашенко

Лукашенко 29 ноября проведет официальные переговоры с Нурсултаном Назарбаевым, который 29-30 ноября посетит Беларусь с официальным визитом.

"Переговоры во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах. Стороны обсудят широкий спектр вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. В повестке дня тематика расширения торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и многие другие перспективные направления", - сообщает пресс-служба Лукашенко.

Ожидается, что президенты примут участие в работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.