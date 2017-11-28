Роскосмос потерял связь с запущенным спутником

Спутник "Метеор-М", запущенный с космодрома "Восточный" в ночь на вторник с помощью ракеты "Союз-2 б.1", перестал выходить на связь.

"28 ноября 2017 года с космодрома "Восточный" осуществлен пуск РН (ракеты-носителя - ред.) "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата "Метеор-М" № 2-1. В результате работы РН "Союз-2.1б" головной блок в составе РБ "Фрегат" и КА "Метеор-М" был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведется анализ информации", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что во время запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный" могли произойти неполадки в разгонном блоке "Фрегат".

Согласно информации, во вторник с российского космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2" с 19 спутниками.