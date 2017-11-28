За забытый багаж в аэропортах Парижа будут штрафовать

В авиагаванях французской столицы введут штраф за забытый или умышленно оставленный пассажирами багаж. Такое решение принято с целью уменьшения количества эвакуации пассажиров и последующей задержки рейсов, которая происходит в случае обнаружения чемоданов без присмотра.

В группе парижских аэропортов ADP определили размер штрафа - он достигнет 450 евро за один забытый чемодан или сумку.

"В период с 2013 по 2016 год количество забытых сумок и чемоданов в международном аэропорту имени Шарля де Голля увеличилась на 77,8%. Этот аэропорт в текущем году проводил эвакуацию пассажиров в связи с оставленным кем-то багажом более тысячи раз. Вследствие этого было задержано около 400 рейсов, среднее опоздание которых составило 53 минуты", - сообщил президент группы парижских аэропортов ADP Огюстен де Романе.

По его словам, прежде всего финансовые затраты, связанные с такими случаями, несут авиакомпании.

Перед введением уплаты штрафов и позже параллельно со штрафованием будет проводиться просвещение пассажиров. В частности будут объявлять соответствующие напоминания, на табло будут показывать ролики, в которых будут напоминать о багаже, и показывать, как происходит эвакуация из-за чьей-то забывчивости.

Де Романе уточнил, что, кроме элементарной невнимательности пассажиров, причиной оставления багажа зачастую является нежелание платить за его избыточный вес. Угроза штрафа должна инициировать более внимательное отношение к упаковке багажа, убеждены в ADP.