Путин поручил создать для России отдельный интернет

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с членами Совета Безопасности в конце октября поручил заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от "доминирования" США.

Согласно поручению, с которым ознакомился РБК, Минкомсвязь совместно с Министерством иностранных дел должны попытаться договориться со странами БРИКС о том, чтобы создать собственную систему корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы "дублировала" уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от "целевых воздействий".

"Возросшие возможности западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве" являются "серьезной угрозой безопасности России", говорится в документе.

DNS (Domain Name System) - это распределенная система хранения данных, от которой зависит работа Всемирной сети интернет, так как в ней содержатся все доменные имена и соответствующие им IP-адреса. После того как пользователь вводит в своем браузере название сайта, DNS позволяет компьютеру понять, на каком IP-адресе находится нужный ресурс, и отправить туда запрос.

У корневых серверов есть множество "зеркал", в том числе и в России, которые сделаны для того, чтобы запрос от российского пользователя не отправлялся к DNS-серверу на другой конец Земли. Но такие "зеркала" только дублируют информацию корневых серверов.

Вся система находится в ведении международной некоммерческой организации ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами), которая была создана в 1998 году при участии правительства США.

По сути поручение Путина "эквивалентно созданию альтернативного интернета, независимого от существующего", сказал РБК представитель компании "Технический центр Интернет" (ТЦИ), которая поддерживает DNS-инфраструктуру Рунета: система доменных имен интернета "иерархическая, и корень у нее может быть только один". "В рамках существующего интернета независимости достигнуть нельзя, все равно информация по корневым серверам будет расходиться из одной точки - IANA", - добавил он.

"Главный вопрос к авторам инициативы по созданию своей системы корневых DNS в БРИКС - зачем вообще все это нужно?", - удивляется консультант ПИР-центра Олег Демидов.

"О создании дублирующей инфраструктуры (зеркал) для серверов верхнего уровня .ru и .рф еще осенью 2014 года сообщали представители ТЦИ, эта задача решена. Что касается идеи создания собственной инфраструктуры, дублирующей глобальную DNS, такой подход прямо или косвенно способствует фрагментации глобальной сети. Особенно странно, что движение в этом направлении активизируется параллельно с развитием инициатив по строительству в России цифровой экономики. Такое движение носит взаимоисключающий характер", - отмечает Демидов.

По мнению российских властей, нынешняя модель управления глобальным интернетом является в принципе нелегитимной, говорил в интервью РБК в марте помощник президента Игорь Щеголев.

По его словам, претензии России связаны с тем, что с осени прошлого года права администрирования доменных имен и IP-адресов перешли от Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) к ее "дочке" - Public Technical Identifiers (PTI).

ICANN формально находилась под управлением Минторговли США, а новая структура - это некоммерческая корпорация по обеспечению общественных интересов, зарегистрированная в штате Калифорния.

"До этого хотя бы можно было предъявить претензии правительству США, если что-то происходило. А сейчас это некая автономная или некоммерческая организация, которая просто работает по американскому праву. И американские чиновники могут сказать: "Мы здесь ни при чем. Идите в суд в Калифорнии и судитесь с этими ребятами", - посетовал Щеголев.