Последнее обновление: 28.11.2017 17:25

Активисты Greenpeace проникли на французскую АЭС менее чем за десять минут

Международная экологическая организация Greenpeace заявила, что во вторник утром ее активисты пробрались на территорию атомной электростанции Крюа во французском департаменте Ардеш.

В прошлом месяце экологи проникли на территорию французской атомной электростанции Каттеном и запустили оттуда салют, чтобы показать низкий уровень защиты атомных предприятий страны.

Как сообщает организация в официальном аккаунте Facebook, 20 активистов проникли на территорию АЭС в 06.20 по местному времени (08.20 мнск).

"Им понадобилось менее десяти минут, чтобы это сделать", - отмечает организация.

Некоторые активисты взобрались на одно из бассейновых хранилищ отработанного ядерного топлива. Другие с помощью краски оставили на стенах отпечатки своих рук, чтобы показать, насколько легко попасть на территорию АЭС.

Ранее Greenpeace опубликовала доклад, в котором предупредила об опасности атак на атомные станции Франции и Бельгии из-за низкого уровня их защиты. Как указано в докладе, особую тревогу экспертов вызывает уровень безопасности бассейнов с ядерными отходами, это в случае нападения может спровоцировать аварию.

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