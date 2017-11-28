В Хельсинки пройдет крупнейшая в Евросоюзе конференция стартапов

Крупнейшая конференция стартапов в Евросоюзе Slush откроется в Хельсинки во вторник с обсуждения музыкальной индустрии, мероприятие получило название Slush Music и соберет специалистов в этой области из более чем 50 стран мира, сообщается на сайте организаторов.

"Основными вопросами станут потребление, распространение, лицензирование, продажа музыки в современном мире, влияние благосостояния на музыку, инвестиции в музыкальные стартапы", - такие слова приводятся в описании мероприятия.

Организаторы сообщают, что интерес к Slush Music уже проявили более 2,5 тысячи инвесторов, предпринимателей и энтузиастов из сферы музыкальной индустрии более 50 стран мира.

Участниками дискуссий заявлены Крис Бартон — основатель сервиса Shazam, Трэйси Гарднер — руководитель цифрового направления Warner Music Group, Штафан Розелл — директор Bauer Media Group, Оливьер Роберт-Мерфи — руководитель Universal Music Group, Лаури Кивинен — гендиректор финской гостелерадиокомпании YLE, Джули Книббе — руководитель сервиса Deezer, Джоен Ланц — руководитель Sony Music International, Эва Медсен — директор сервиса Spotify и многие другие.

Slush Music продлится два дня и станет мероприятием, "предваряющим" открытие основной конференции стартапов Slush, которая начнется в четверг.

Slush — крупнейшая конференция стартапов и инвесторов Евросоюза, проходящая в Хельсинки с 30 ноября по 1 декабря. В этом году основными спикерами Slush заявлены президент крупнейшей интернет-компании мира Tencent, превосходящей по капитализации Facebook, Мартин Лау; бывший вице-президент США, а ныне инвестор, член совета директоров Apple — Алекс Гор; главный исполнительный директор американской фондовой биржи Nasdaq — Адена Фридман; президент Samsung Electronics — Янг Сон и другие. В мероприятии 2016 года, по данным организаторов, принимали участие 2,3 тысячи стартапов, 1,1 тысячи инвесторов, 610 журналистов, 17,5 тысячи посетителей из 120 стран мира.